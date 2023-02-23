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    • Ekonomi
    • 23.02.2023 18:41
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    • 23.02.2023 18:41
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    Maaşını PTT'den alana 3.600 TL karşılıksız yatıyor! Hemen başvurun PTT ATM'den NAKİT çekin! 5.500, 6.000,7.500 TL maaş alan tüm SSK, Bağ-Kur'lular...

    PTT emekli promosyonu merak ediliyor. Emekliyi sevindirecek promosyon haberi PTT'den geldi. EYT, SSK, Bağ-Kurlu binlerce emekliye PTT tarafından 3.600 TL tek seferde yatıyor. Aktif Bank maaşını 3 yıllığına PTT’ye taşıyan herkese 3bin 600 promosyon vereceğini açıkladı.Peki, PTT AktüfBank emekli promosyonu nasıl alınır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Maaşını PTT’den alana 3.600 TL karşılıksız yatıyor!

    PTT promosyon ücreti hakkında detaylar netleşti. Maaş hesabını 3 yıl süreyle PTT'ye taşıyan her vatandaşa, 3 bin 600 TL promosyon hizmeti sunulacağını açıkladı.

    PTT EMEKLİ PROMOSYONU NAIL ALINIR?

    PTT emekli promosyonundan faydalanmak için TC kimliğiniz ile birlikte PTT şubelerine gitmeniz yeterli oluyor. PTT şubesine gidip 3 yıl kalma sözü veren tüm emekliler binlerce lira promosyondan faydalanacak

    PTT EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI

    -Başvuruyu kişilerin şahsen yapması gerekir
    -Kampanyadan yalnızca PTT müşteri yararlanır
    -Başvurunun yapıldığı tarih ele alındığında açık kredi olması ya da açık kredilerinden 60 günün üzerinde gecikme olmaması gerekir
    -Promosyon ücreti 3.600 TL olan ve 3 yıl boyunca emekli maaşını PTT üzerinden almaya söz verilir
    -3 yıl boyunca devam edecek kampanya için ödemeler peşin olarak alınır
    -PTT emeklileri 750 TL değerinde ek olarak yeni promosyon ödemelerini en yakın şubeden alabilecek.
    -Kampanyaya katılım sağlayıp ücreti aldıktan sonra PTT'den ayrılmak isteyenler için iade talebi oluşturularak hesap yapılır ve gerekli tutar geri yatırılır.

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

        3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
        3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
        7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
        10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        3.500 TL'ye kadar emekli maaşı olan kişilere 3.000 TL,

        3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaşı olan emekli kişilere 3.500 TL,

        7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaşı olan emekli kişilere 4.500 TL,

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

        3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
        3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
        7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
        10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

        3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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        Haberler Ekonomi Maaşını PTT'den alana 3.600 TL karşılıksız yatıyor! Hemen başvurun PTT ATM'den NAKİT çekin! 5.500, 6.000,7.500 TL maaş alan tüm SSK, Bağ-Kur'lular...
            SON DAKİKA