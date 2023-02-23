Maaşını PTT'den alana 3.600 TL karşılıksız yatıyor! Hemen başvurun PTT ATM'den NAKİT çekin! 5.500, 6.000,7.500 TL maaş alan tüm SSK, Bağ-Kur'lular...

PTT promosyon ücreti hakkında detaylar netleşti. Maaş hesabını 3 yıl süreyle PTT'ye taşıyan her vatandaşa, 3 bin 600 TL promosyon hizmeti sunulacağını açıkladı.
PTT EMEKLİ PROMOSYONU NAIL ALINIR?
PTT emekli promosyonundan faydalanmak için TC kimliğiniz ile birlikte PTT şubelerine gitmeniz yeterli oluyor. PTT şubesine gidip 3 yıl kalma sözü veren tüm emekliler binlerce lira promosyondan faydalanacak
PTT EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI
-Başvuruyu kişilerin şahsen yapması gerekir
-Kampanyadan yalnızca PTT müşteri yararlanır
-Başvurunun yapıldığı tarih ele alındığında açık kredi olması ya da açık kredilerinden 60 günün üzerinde gecikme olmaması gerekir
-Promosyon ücreti 3.600 TL olan ve 3 yıl boyunca emekli maaşını PTT üzerinden almaya söz verilir
-3 yıl boyunca devam edecek kampanya için ödemeler peşin olarak alınır
-PTT emeklileri 750 TL değerinde ek olarak yeni promosyon ödemelerini en yakın şubeden alabilecek.
-Kampanyaya katılım sağlayıp ücreti aldıktan sonra PTT'den ayrılmak isteyenler için iade talebi oluşturularak hesap yapılır ve gerekli tutar geri yatırılır.