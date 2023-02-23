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    EYT’liye prim formülü! Eksik süre için hangi yol daha avantajlı? Borçlanma hangi statüde sayılır?

    Milyonlar EYT düzenlemesi için 28 Şubat’a kilitlendi. Primi yetmeyenler için ise pek çok formül var. İşte prim kazandıran yollara ilişkin detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    EYT’liye prim formülü

    ■ Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı?
    Borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Eğer depremden etkilenen illerdeyseniz durum farklı. Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek.



    ■ Süresinde ödemezsem ne olacak?
    Süreyi kaçıranın borçlanma ve ihya işlemi iptal olacak. İhtiyaç varsa yeniden borçlanma ya da ihya başvurusunda bulunulabilecek. Bu durumda yeni başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak.



    ■ İlave borçlanma için başvuru yaptım. SSK'lıların prim gün şartında 5000 güne dönülür mü?
    Düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki haline göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, mevcut mevzuattaki prim gün şartlarına tabi. Bu da işe başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bulunuyor. Ancak prim gün şartında da 8 Eylül 1999 öncesine dönülmesi talepleri var. Eğer Genel Kurul görüşmeleri sırasında bu konuda bir önerge verilir ve kabul edilirse değişiklik mümkün.



        ■ Hangi yolu seçmek daha avantajlı?
        1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar ödeme yapılabiliyor. İhyada ise asgari ücretin yüzde 34.5'i ödeniyor. İsteğe bağlıda da güncel asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden ödeme yapılıyor. İsteğe bağlıda ihya ve borçlanma gibi toplu ödeme imkanı yok, aydan aya ödemeyle prim tamamlanıyor. Hangi imkan uyuyorsa onu seçmek gerekiyor.



        BORÇLANMA HANGİ STATÜDE SAYILIR
        ■ Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu çalışıp borçlananların primleri hangi statüye ekleniyor?
        Askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmaları, borçlanmanın yapıldığı statüdeki günlere ya da çalışılan sigorta koluna eklenir. SSK'lı çalışanın yaptığı askerlik borçlanması bu sigorta kolu günlerine sayılır.



        ■ Borçlanmayla primi yetmeyenler ne yapmalı?
        Çalışmaya devam edilerek primler tamamlanabileceği gibi, aydan aya isteğe bağlı sigorta ödemesi de yapılabilir. İsteğe bağlı sigortada en düşük prim 3.202,56 lira. İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamı oluyor. Bu yüzden 1261 günü geçtiğinde Bağ-Kur kapsamı oluşur.

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        Haberler Ekonomi EYT’liye prim formülü! Eksik süre için hangi yol daha avantajlı? Borçlanma hangi statüde sayılır?
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