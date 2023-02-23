EYT’liye prim formülü! Eksik süre için hangi yol daha avantajlı? Borçlanma hangi statüde sayılır?

■ Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı?
Borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Eğer depremden etkilenen illerdeyseniz durum farklı. Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek.
■ Süresinde ödemezsem ne olacak?
Süreyi kaçıranın borçlanma ve ihya işlemi iptal olacak. İhtiyaç varsa yeniden borçlanma ya da ihya başvurusunda bulunulabilecek. Bu durumda yeni başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak.
■ İlave borçlanma için başvuru yaptım. SSK'lıların prim gün şartında 5000 güne dönülür mü?
Düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki haline göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, mevcut mevzuattaki prim gün şartlarına tabi. Bu da işe başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bulunuyor. Ancak prim gün şartında da 8 Eylül 1999 öncesine dönülmesi talepleri var. Eğer Genel Kurul görüşmeleri sırasında bu konuda bir önerge verilir ve kabul edilirse değişiklik mümkün.