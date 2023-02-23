EYT’liye prim formülü! Eksik süre için hangi yol daha avantajlı? Borçlanma hangi statüde sayılır?





■ İlave borçlanma için başvuru yaptım. SSK'lıların prim gün şartında 5000 güne dönülür mü?

Düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki haline göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, mevcut mevzuattaki prim gün şartlarına tabi. Bu da işe başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bulunuyor. Ancak prim gün şartında da 8 Eylül 1999 öncesine dönülmesi talepleri var. Eğer Genel Kurul görüşmeleri sırasında bu konuda bir önerge verilir ve kabul edilirse değişiklik mümkün.