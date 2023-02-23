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    • Ekonomi
    • 23.02.2023 11:03
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    • 23.02.2023 11:03
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    Doğal gaz desteği ne zaman yatacak? DOĞAL GAZ YARDIMI ŞUBAT 2023 ÖDEMELERİ! TCKN 0,2,4,6,8 son numarasına göre ödeme tarihleri...

    Doğal gaz desteği ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Vatandaşlar, doğalgaz desteği ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarihi merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Doğal gaz yardımı Şubat 2023 ödemeleri!

    Doğal gaz desteği ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Doğalgaz yardımı ödemeleri ısıl harita baz alınarak 900 TL ile 2.500 TL arasında değişiklik gösteriyor. Birçok kişi doğalgaz desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte doğalgaz desteği ödeme tarihleri ve tüm detaylar...

    DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.

    DOĞALGAZ YARDIMI SORGULAMA EKRANI

    DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

    Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

    Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise bu ay içinde hesaplara yatırılacak.

        DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak Sosyal Hizmetler Sosyal yardım başvuru hizmeti adresinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

        Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

        DOĞALGAZ YARDIMI ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

        🔸Türk vatandaşı olması,

        🔸e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

        🔸Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

            🔸İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

            🔸ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.
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            Haberler Ekonomi Doğal gaz desteği ne zaman yatacak? DOĞAL GAZ YARDIMI ŞUBAT 2023 ÖDEMELERİ! TCKN 0,2,4,6,8 son numarasına göre ödeme tarihleri...
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