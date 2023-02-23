EYT düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Emekli olacak vatandaşlar prim gün şartı hakkında araştırmalara başladı. Peki, 1990 girişli kadın ve 1991 girişli erkek ne zaman emekli olur? İşte detaylar...
İŞTE EYT SSK EMEKLİLİK TABLOLARI….
ERKEKLER
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
24.11.1989-23.05.1991 25 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 5600
KADINLAR
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
24.05.1989-23.05.1990 20 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 5525
- Kimler hemen emekli olabilecek?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.
Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecek. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacak.
- EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak?
Hizmet dökümünde son 7 yıllık (2520 gün) çalışmaya bakılacak. Hangi kurumdan daha fazla prim (1261 gün ve üstü) ödenmişse o kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacak. O kurumun prim ve yıl şartının sağlanması gerekecek. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.
* 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek mi?
9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamında emekli olabilecek. Borçlanma yapanlar 'gelinen işe başlangıç tarihindeki' prim gün şartlarına tabi olacak.