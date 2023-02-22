Kira yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? turkiye.gov.tr KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI! Depremzedelere ne kadar verilecek?

KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ AY VERİLECEK?

Kira yardımı; ikamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine ve kiracılara verilecek. Kira yardımı, ev sahiplerine aylık 5.000 TL, kiracılara ise aylık 2.000 TL barınma yardımı yapılacaktır. Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlar taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.