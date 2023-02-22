Kira yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? turkiye.gov.tr KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI! Depremzedelere ne kadar verilecek?

-Devlet üzerinden kira ve taşınma yardımı başvurusu şartlarını araştırıyor. Kira yardımı kapsamında 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacak.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira yardımı başvurusu e- Devlet "Afetzede Barınma Desteği" sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.
KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ AY VERİLECEK?
Kira yardımı; ikamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine ve kiracılara verilecek. Kira yardımı, ev sahiplerine aylık 5.000 TL, kiracılara ise aylık 2.000 TL barınma yardımı yapılacaktır. Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlar taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.