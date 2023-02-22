2. el konut kampanyası hakkında aramalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ikinci el konut kampanyasıyla ilgili olarak " Kısa vadede bir şey beklemeyin, ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki, 2. el konut kampanyası ne zaman başlayacak 2023? İkinci el konut kredisi faiz oranı, vade taksit sayısı ne kadar olacak? Şartlar neler? İşte merak edilenler!
İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ KAMPANYASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen canlı yayında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlara vermek istediklerini vurgulayan Erdoğan, ihtiyaç halinde yeni projeleri hayata geçirmekten geri durmayacaklarını ifade etti.
Erdoğan açıklamasının devamında " İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak. Planlama çalışmaları sürüyor. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var." dedi.