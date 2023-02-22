1994 girişli kadın ve 1995 girişli erkek için EYT prim gün şartı nedir? 1994-1995 sigorta girişliler ne zaman emekli olur? SSK-Bağkur-4C emeklilik tablosu 2023!

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesiyle birlikte emekli olacaklar prim şartı hakkında araştırmalara başladı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Peki, 1994-1995 sigorta girişliler ne zaman emekli olur? 1994 girişli kadın ve 1995 girişli erkek için EYT prim gün şartı nedir? SSK-Bağkur emeklilik tablosu 2023!
İŞTE EYT SSK EMEKLİLİK TABLOLARI….
ERKEKLER
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 25 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 5000
24.11.1980-23.05.1982 25 5075
24.05.1982-23.11.1983 25 5150
24.11.1983-23.05.1985 25 5225
24.05.1985-23.11.1986 25 5300
24.11.1986-23.05.1988 25 5375
24.05.1988-23.11.1989 25 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 5900
24.11.1998-09.09.1999 25 5975
KADINLAR
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi 20 5000
01.04.1981-08.09.1981 20 5000
09.09.1981-23.05.1984 20 5000
24.05.1984-23.05.1985 20 5000
24.05.1985-23.05.1986 20 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 5975
24.05.1999-08.09.1999 20 5975