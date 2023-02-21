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    • Ekonomi
    • 21.02.2023 18:14
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    • 21.02.2023 18:16
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    TOKİ ödemeleri ertelendi mi, kaç ay ertelendi 2023? Ne zaman yapılacak? Deprem bölgesinde TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?

    TOKİ ödemeleri ertelendi mi, kaç ay ertelendi sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Deprem bölgesinde TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?

    TOKİ ödemeleri ertelendi mi, kaç ay ertelendi 2023?

    TOKİ ödemeleri hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Deprem felaketi sonrası TOKİ ödemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, TOKİ ödemeleri ertelendi mi, kaç ay ertelendi? Deprem bölgesinde TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?

    TOKİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

    Son dakika... TOKİ taksit ödemeleri ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen bölgelerde TOKİ ödemelerini 3 ay süreyle erteledik. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız.

    Geçici sağlık merkezlerinde herhangi bir aksaklığa izin vermiyoruz. Türbe, cami, kilise, havra gibi yapılarımız için gerekli çalışmalara hemen başladık. Amacımız 1 yıl için de kültür varlıklarımızı yeniden kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

    "YENİ BİNALAR 3-4 KATI GEÇEMEYECEK"

    Erdoğan açıklamasının devamında şu cümleleri söyledi: "Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz. "

    "Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 şeklinde yapılacak.

        Üniversitelerimizden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla istişare ediyoruz. Sağlam zeminlere doğru tekniklerle inşa edilen yapıların yıkılmadığını bu depremlerde gördük. Yerleşim yerlerimizi ovalardan dağlara kaydırarak zemindeki sıvılaşmadan uzak tutmak istiyoruz. Her adımımızı ortak akla göre yapıyoruz."

        İSTANBUL TOKİ KURA LİSTELERİ BELLİ OLDU

        Öte yandan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak TOKİ kura çekilişleri için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin en kalabalık kentinde yüksek başvuru sayısının ardından kura çekimine hak kazanan isimler de belli oldu.

        TOKİ İSTANBUL KURA BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul Avrupa Yakası'nda inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu reddedilenler belli oldu.

        KABUL EDİLEN ŞEHİT YAKINI, TERÖR MALULÜ VE GAZİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        Cumhuriyet en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri açıklandı.

        KABUL EDİLEN ENGELLİ BAŞVURULARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

        KABUL EDİLEN GENÇ BAŞVURULARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        KABUL EDİLEN EMEKLİ BAŞVURULARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        KABUL EDİLEN DİĞER (NORMAL) BAŞVURULAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
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        Haberler Ekonomi TOKİ ödemeleri ertelendi mi, kaç ay ertelendi 2023? Ne zaman yapılacak? Deprem bölgesinde TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?
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