TOKİ ödemeleri ertelendi mi, kaç ay ertelendi 2023? Ne zaman yapılacak? Deprem bölgesinde TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?

"YENİ BİNALAR 3-4 KATI GEÇEMEYECEK"

Erdoğan açıklamasının devamında şu cümleleri söyledi: "Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz. "

"Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 şeklinde yapılacak.