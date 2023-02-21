TOKİ ödemeleri ertelendi mi, kaç ay ertelendi 2023? Ne zaman yapılacak? Deprem bölgesinde TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ ödemeleri hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Deprem felaketi sonrası TOKİ ödemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, TOKİ ödemeleri ertelendi mi, kaç ay ertelendi? Deprem bölgesinde TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?
TOKİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?
Son dakika... TOKİ taksit ödemeleri ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen bölgelerde TOKİ ödemelerini 3 ay süreyle erteledik. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız.
Geçici sağlık merkezlerinde herhangi bir aksaklığa izin vermiyoruz. Türbe, cami, kilise, havra gibi yapılarımız için gerekli çalışmalara hemen başladık. Amacımız 1 yıl için de kültür varlıklarımızı yeniden kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.
"YENİ BİNALAR 3-4 KATI GEÇEMEYECEK"
Erdoğan açıklamasının devamında şu cümleleri söyledi: "Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz. "
"Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 şeklinde yapılacak.