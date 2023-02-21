Gündemde yoğun bir şekilde Mart ayı kira zammı hakkında aramalar hız kazandı. Her ay başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar 2023? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!