Ünlü iş insanı Özkan Çam: "Yatırımlarımız devam edecek"

Ünlü iş insanı Özkan Çam yurt dışında ve Türkiye'de yaptığı işler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin turizm cenneti Fethiye'de butik otelleri bulunan, Türkiye'nin bir çok yerine lojistik destek sağlayan Özkan Çam Almanya, İsviçre, Belçika gibi birçok ülkede iş ortaklarının devam ettiğini, yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Yaptığı işlerden bahseden Çam, ilgili araştırma projelerini yetkilendirmek, finanse etmek ve koordine etmek, araştırma kuruluşlarından, üniversitelerden, endüstrilerden ve sivil toplum kuruluşlarından ve hükümet kuruluşlarından ortakları bir araya getirmek tüm maddi değer zincirini (hammaddeden geri dönüşüme) ve aynı zamanda jeopolitik, politik, ekonomik, çevresel ve yasal yönleri kapsayan, nadir ve kritik elementlerle ilgili endüstri ve akademi için kilit konuları ele alan etkinlikler ve anketler başlatmak ve düzenlemek çeşitli endüstriyel sektörler ve ilgili bilimsel disiplinler için konunun karmaşıklığını ve önemini vurgulayarak sürekli eğitim sağlamak ve koordine etmek benzer alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla ortaklık kurarak, tamamlayıcı ve genişletilmiş bilgi ve deneyim sağlar, dedi.

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