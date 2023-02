Mehmet Fevzi Yağlı: ‘’Sınırları aşan bir Türk markası’’ HuQQabaz dünya çapında bir marka oldu

2016 yılında, Huqqa ve The Market'ten sonra Q Food and Beverage ailesinin yeni ferdi olarak kurulan ve Mehmet Fevzi Yağlı'nın Kurucu Ortağı olduğu HuQQabaz, kısa sürede, modern dekorasyonu, misafirlerini evinde hissettiren servis anlayışı, fark yaratan eşsiz lezzet ve sunumlarıyla büyümeye devam ediyor.



Mehmet Fevzi Yağlı; ''Kurulduğu ilk günden itibaren misafir memnuniyetini ve ürün kalitesini ön planda tutarak ismini duyuran HuQQabaz kısa sürede Türkiye'nin tercih edilen restoran zinciri haline geldi. Tüm gün deneyimlenebilecek rahat yemek tarzı, insanı kolayca sarıp sarmalayan kişiye özel salonları ve Anadolu başta olmak üzere tüm dünyayı baştan sona kapsayan gastronomi yolculuğu ile yalnız Türkiye'de değil yurt dışında da yoğun ilgi görmektedir. Bugün, Türkiye'de 18, yurtdışında BAE Dubai, Irak Erbil ve Bağdat, Ürdün Amman ve Kuveyt'te toplam 6 şubeye ulaşan HuQQabaz; etkileyici mağaza tasarımı ve güçlü franchise ortaklıkları ile sektöründe küresel bir imza olurken, yatırımcıları için kazançlı iş birlikleri ile hız kesmeden büyümeye devam etmektedir. 2023 yılı sonuna kadar açmayı planladığı ve projeleri başlayan yeni şubeleri ile Houston/ABD başta olmak üzere, Abu Dhabi/BAE, Kahire/Mısır, Bakü/Azerbaycan, Doha/Katar, Taşkent/Özbekistan, Cidde/Suudi Arabistan, Ramallah/Filistin, Tahran/İran ve Süleymaniye/Irak'ta misafirlerini ağırlamaya başlayacak ve toplamda 45 şubeye ulaşacak'' dedi.



Mehmet Fevzi Yağlı; "HuQQabaz Garden"ın Mall of Emirates'te açılışı akabinde dünyanın en prestijli yerlerinden biri olan Jumeirah Beach Road'da geleneksel konsepti ile "HuQQabaz Dubai" mağazasını da açarak yurt dışındaki ağını büyütmeye devam ediyor.



Mehmet Fevzi Yağlı; ''Fantezi ile gerçeklik arasındaki çizgilerin kaybolduğu, yemek, içecek, müzik, hizmet ve keyfin olağandışı bir şekilde ve ayrıcalıklı bir çizgide harmanlanarak eğlenceli şovlarla sunulduğu HuQQabaz, hız kesmeyen yatırımları ile tüm sınırları zorluyor'' açıklamalarında bulundu.



Kurduğu geniş Ar-Ge merkezi ile bölgesel mutfakların en iyisini, cesur ve canlı lezzetlerle buluşturarak oluşturduğu, sıradanlaşmış sunumları farklılaştırarak çekici bir şekilde servis ettiği yenilikçi menüsü ile yurtdışında açtığı her şubesi ses getiren ve günümüz influencer'larının ortak noktası haline gelmiş olan HuQQabaz, sağladığı müşteri memnuniyeti ile Türkiye'nin adını ve Türk misafirperverliğini duyurmaya devam etmektedir.

