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    • Ekonomi
    • 20.02.2023 16:48
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    • 20.02.2023 16:48
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    Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Zamlı Mazot ve Gübre desteği İL İL ÖDEME TAKVİMİ! e-Devlet sorgulama ekranı!

    Mazot ve gübre desteği hakkında aramalar hız kazandı. Gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen şiddetli deprem sonrasında çiftçiye yapılacak ödemeler de erkene çekildi. Peki, Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Zamlı Mazot ve Gübre desteği il il ödeme takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mazot ve Gübre desteği yattı mı 2023?

    Mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 ile nakit olarak ödemesi yapılacak. Bakan Kirişçi, öte yandan ÇKS başvurusu yapanların ürün güncelleme son başvuru sürelerinin uzatıldığını da belirtti. Peki, Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Zamlı Mazot ve Gübre desteği il il ödeme takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar...

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ŞUBAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılından itibaren çiftçilere yapılan mazot ve gübre desteği ayni ödemeleri hakkında açıklamada bulundu. Mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri şubat sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.



    Bu üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

    Yıl boyunca ödenecek 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt, buzağı, anaç koyun keçi, büyükbaş hayvan besi, arılı kovan, sürü büyütme ve yenileme destekleri ödemeleri, söz konusu iller için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

        Ayrıca, bu illerde yer alan 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar lira yem desteği verilecek.

        Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen illerde 8 Mayıs 2023'e, diğer illerde ise 28 Şubat 2023'e uzatıldı.

        Son başvuru tarihleri, organik ve iyi tarım uygulamaları için 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart ve yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 2 Mayıs olarak belirlendi.

        Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için 2022-2023 dönemi proje değerlendirme süresi, deprem bölgesindeki illerde 8 Mayıs 2023'e, diğer illerde ise 10 Mart 2023'e uzatıldı.

        Öte yandan söz konusu illerdeki vatandaşlara yıl boyunca ödenecek 530 milyon liralık destek ödemeleri şubat sonuna kadar yapılacak.
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        Haberler Ekonomi Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Zamlı Mazot ve Gübre desteği İL İL ÖDEME TAKVİMİ! e-Devlet sorgulama ekranı!
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