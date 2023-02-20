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    Depremzede çiftçiye erken ödeme imkanı

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Depremzede çiftçilerimize destek olmak için her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

    Erken ödeme imkanı
    Tarım Bakanı Vahit Kirişci, "Depremzede çiftçilerimize destek olmak için her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz" dedi. Mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek. 2.8 milyar lira mazot ve gübre desteği bu ay sonuna kadar hesaplara yatırılacak. Yıl boyunca ödenecek 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt, buzağı, anaç koyun keçi, büyükbaş hayvan besi, arılı kovan, sürü büyütme ve yenileme destekleri ödemeleri, 11 il için Şubat ayı içerisine çekilerek hesaplara aktarılacak.
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