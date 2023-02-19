TOKİ İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ KURA ÇEKİLİŞLER ERTELENDİ Mİ, iptal mi oldu? İL İL YENİ TOKİ TAKVİMİ!

TOKİ kuraları hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından TOKİ tarafından resmi açıklama geldi. Peki, TOKİ KURA ÇEKİLİŞLER ERTELENDİ Mİ, iptal mi oldu? TOKİ İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ?
TOKİ kura çekilişlerinin ertelendiği belirtildi.
İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılacak kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği aktarılırken çekilişlerin yapılacağı tarihe ilişkin ise henüz bir bilgiye yer verilmedi.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:
"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."