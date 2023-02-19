TOKİ İSTANBUL KURA VE SONUÇ TARİHİ 2023! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ kuraları ertelendi mi? Anadolu, Avrupa Yakası...

TOKİ İstanbul kura ve sonuç tarihi, Avrupa Yakası başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesinin yayımlanmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi. İşte detaylar...
TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.