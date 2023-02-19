Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2-15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım parası sorgulama yapıyor. Eylül ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Maaşınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, 1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...