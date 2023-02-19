EYT salı günü tamam! 5 milyon vatandaşın beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak

Türkiye asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı 10 ilde yaraları sarmaya çalışıyor. Deprem felaketi sebebiyle TBMM çalışmaları da ertelenmişti. TBMM'de görüşülmeyi bekleyen en önemli yasal düzenemelerden birisi de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi idi. Söz konusu yasanın 8 Şubat(ta görüşülmesi bekleniyordu. ancak deprem dolayısıyla görüşmeler ertelendi. Yapılan açıklamalara göre TBMM'nin 21 Şubat Salı günü toplanarak gündemdeki yasa tekliflerini görüşmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yapmıştı. Elitaş devamında "TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.
İLK MAAŞ MART AYINDA
Salı günü ilk görüşülecek yasa tekliflerinden birisi EYT olacak. 5 milyon vatandaşın beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak. Bu vatandaşlar arasında deprem bölgesinde yaşayan çok sayıda EYT'li de bulunuyor. Yasanın Meclis görüşmesinin tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Bu sürecin ardından başvurular başlayacak. Şubat ayı içinde yapılacak başvurular ile ilk maaşlar Mart ayından itibaren hesaplanacak.
MESAJ GÖNDERİYORLAR
Yasanın çıkmasını bekleyen EYT'lilerden binlerce mesaj aldık. İmkanlarıyla bölge için destek olmaya koşan çok sayıda EYT'li vatandaş yasanın ardından da önemli bir yardım sürecini başlatacak. EYT'liler özellikle ilk maaşlarını bölgeye göndermek istiyor. EYT'liler banka promosyonlarını da bağışlamak istiyor.