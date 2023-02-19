EYT salı günü tamam! 5 milyon vatandaşın beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak

Türkiye asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı 10 ilde yaraları sarmaya çalışıyor. Deprem felaketi sebebiyle TBMM çalışmaları da ertelenmişti. TBMM'de görüşülmeyi bekleyen en önemli yasal düzenemelerden birisi de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi idi. Söz konusu yasanın 8 Şubat(ta görüşülmesi bekleniyordu. ancak deprem dolayısıyla görüşmeler ertelendi. Yapılan açıklamalara göre TBMM'nin 21 Şubat Salı günü toplanarak gündemdeki yasa tekliflerini görüşmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yapmıştı. Elitaş devamında "TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.