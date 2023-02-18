Şubat 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI 2023?

Şubat ayının gelmesiyle beraber SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Her ay ailelerin çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED ödemeleri hakkında geçtiğimiz günlerde değerlendirme yapan Bakan Yanık, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Peki, Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI 2023? Şubat 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Her ay ailelerin çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED ödemeleri hakkında geçtiğimiz günlerde değerlendirme yapan Bakan Yanık, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. 157 bin civarında çocuğun yararlandığı SED yardımı ödemelerini hak sahipleri hesaplarından çekebilecekler. Ancak bu aya ait ödeme tarihi henüz açıklanmadı.
SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.
Şubat ayı SED yardımı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.