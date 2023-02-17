EPDK tarafından depremzedeler için yeni karar alındı. Peki, Güvence bedeli nedir, ne anlama geliyor? Doğal gaz ve elektrik aboneliği güvence bedeli kaç TL, ne kadar 2023? Güvence bedeli nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedeler için yeni bir karar aldı.
Depremzedeler bulundukları ve göç ettikleri illerde yapacakları yeni elektrik ve doğalgaz aboneliğinde güvence bedeli ödemeyecek.
Karar, olağanüstü hal süresince geçerli olacak.
Elektrik Güvence Bedeli Nedir?
Müşterinin farklı sebeplerden dolayı elektrik ile ilişiğini kesmesi dahilinde, önceden harcamış olduğu elektriğin teminat alınması elektrik güvencesi olarak bilinir. Bu konuda elektrik şirketi önceden bir elektrik teminatı olarak bedel alır. Ödenen bu bedel ise ileride yaşanabilecek olası durumlara karşı hem müşteriyi hem de elektrik şirketine korumuş olur.
Elektrik Güvence Bedeli Ne İşe Yarar?
Sözleşmenin sona ermesi ya da müşterinin yer değiştirmesi neticesinde, harcanmış olan enerji miktarı üzerinden bedel teminat altına alınır. Önceden tatil edilen bu miktar enerji şirketi kapsamında bir teminattır.