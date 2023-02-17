Güvence bedeli nedir, ne anlama geliyor? Doğal gaz ve elektrik aboneliği güvence bedeli kaç TL, ne kadar 2023? Güvence bedeli nasıl hesaplanır?

Elektrik Güvence Bedeli Nedir?

Müşterinin farklı sebeplerden dolayı elektrik ile ilişiğini kesmesi dahilinde, önceden harcamış olduğu elektriğin teminat alınması elektrik güvencesi olarak bilinir. Bu konuda elektrik şirketi önceden bir elektrik teminatı olarak bedel alır. Ödenen bu bedel ise ileride yaşanabilecek olası durumlara karşı hem müşteriyi hem de elektrik şirketine korumuş olur.

Elektrik Güvence Bedeli Ne İşe Yarar?

Sözleşmenin sona ermesi ya da müşterinin yer değiştirmesi neticesinde, harcanmış olan enerji miktarı üzerinden bedel teminat altına alınır. Önceden tatil edilen bu miktar enerji şirketi kapsamında bir teminattır.