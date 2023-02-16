TOKİ İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ KURA ÇEKİLİŞLER ERTELENDİ Mİ, iptal mi oldu? İL İL YENİ TOKİ TAKVİMİ!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ?

TOKİ kura çekilişlerinin ertelendiği belirtildi.

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılacak kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği aktarılırken çekilişlerin yapılacağı tarihe ilişkin ise henüz bir bilgiye yer verilmedi.