İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ikinci el konut kampanyasıyla ilgili olarak " Kısa vadede bir şey beklemeyin, ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz. Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik." ifadelerini kullanmıştı.