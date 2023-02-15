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    • Ekonomi
    • 15.02.2023 08:30
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    • 15.02.2023 08:30
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    13 Şubat Pazartesi borsa işlemleri başlıyor mu? Borsa bugün açılıyor mu 2023?BIST kaç gün kapatıldı?

    Kahramanmaraş depremi ardından Borsa İstanbul'da işlemler durdurulmuştu. Bu kapsamda işlem yapacak vatandaşlar borsanın ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Borsa yarın açılıyor mu? 13 Şubat Pazartesi borsa işlemleri başlıyor mu? BIST kaç gün kapatıldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Borsa bugün açılıyor mu?

    Kahramanmaraş depremi ardından Borsa İstanbul'da işlemler durdurulmuştu. Bu kapsamda işlem yapacak vatandaşlar borsanın ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Borsa yarın açılıyor mu? 13 Şubat Pazartesi borsa işlemleri başlıyor mu? BIST kaç gün kapatıldı? İşte merak edilenler...

    13 ŞUBAT BORSA AÇILACAK MI?

    Borsa İstanbul'da işlemler 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlamayacak. Borsa İstanbul yarın kapalı olacak.

    BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

    Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, işlemlerin 5 gün kapatılması ve 8 Şubat itibariyle işlemlerin durdurulması kararı alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

    8 Şubat günü saat 11.00 itibariyle 5 iş günü süreyle kapatılan borsada, Çarşamba günü yapılan işlemler de iptal edilmişti. Gün içerisinde iki kez devre kesici uygulanmıştı.

        8 Şubat günü BIST 100 endeksinde düşüşler meydana gelmişti. Düşüşlerin yüzde 5 ve yüzde 7 sınırlarını aşması nedeniyle sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de endekse bağlı devre kesici sistemi uygulanmıştı. Endekse bağlı devre kesici sistemi 2. kez çalışmış, bunun ardından Borsa İstanbul AŞ'den KAP açıklaması gelmişti.

        KAP AÇIKLAMASI GELDİ

        Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 gün kapatılmasına karar verdi.

        Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle borsamız piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023'te gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliği'nin 'Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali' başlıklı 33. maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.'' denildi.
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        Haberler Ekonomi 13 Şubat Pazartesi borsa işlemleri başlıyor mu? Borsa bugün açılıyor mu 2023?BIST kaç gün kapatıldı?
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