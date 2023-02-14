DEPREMZEDELERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ? Son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? Hangi borçları kapsıyor? Halkbank...

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Deprem Bölgesi'nde yerleşik müşterilerin, 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildi." denildi.

Ayrıca açıklamada, "Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine karar verildi" denildi.