DEPREMZEDELERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ? Son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? Hangi borçları kapsıyor? Halkbank...

Deprem bölgesindeki esnafın kredi borçları hakkında karar verildi. Borçlara erteleme geldi. Peki son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? Hangi borçları kapsıyor? Kefalet kooperatifleri, Halkbank...
KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?
Son dakika... Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.
Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.