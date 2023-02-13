Şubat ayı evde bakım maaşı yatacak güncel iller listesi! Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?

Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller Şubat ayına az bir zaman kala sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı evde bakım maaşı yatacak güncel iller listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...