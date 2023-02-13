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    • Ekonomi
    • 13.02.2023 08:04
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    • 13.02.2023 08:04
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    2023 Ocak zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu? SED yardımı 2023'te kaç TL oldu? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, üniversite...

    Ocak zammının netleşmesiyle birlikte SED ödemelerine güncelleme geldi. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için yapılan SED yardımı yükseldi. Peki 2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 Ocak zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu?

    Ocak zammının netleşmesiyle birlikte SED ödemelerine güncelleme geldi. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için yapılan SED yardımı yükseldi. Peki 2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? İşte merak edilenler!

    2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

    2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:

    - Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99
    - Çocuk (İlköğretim) 3.090,00
    - Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99
    - Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99
    - Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00
    - Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00

    SED YARDIMI NEDİR?

    Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

        EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

        Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

        SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?

        * Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        * Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        * Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        * Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

        SED YARDIMI ÖDEMELERİ SÜREKLİ BİR MAAŞ MIDIR?

        Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz.
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