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    • Ekonomi
    • 13.02.2023 14:32
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    • 13.02.2023 14:32
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    2023 Zamlı Doğal gaz ödemeleri ne kadar? Şubat ayı Doğal gaz yardımı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Doğalgaz yardımı ödeme tarihi 2023 için beklentiler şubat ayının ilk günleriyle yoğunlaştı. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlara verilen doğalgaz desteği Isıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla iki dönemde veriliyor. Peki, Şubat ayı Doğal gaz yardımı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2023 Zamlı Doğal gaz ödemeleri ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Şubat ayı Doğal gaz yardımı ödemeleri YATTI MI?

    Şubat ayı doğal gaz desteği ödeme tarihleri arama motorlarında merak edilip sorgulanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğal gaz yardımı ısıl harita baz alınarak yılda 2.500 TL'ye kadar nakit destek olarak veriliyor. Peki, Şubat ayı Doğal gaz yardımı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2023 Zamlı Doğal gaz ödemeleri ne kadar? İşte detaylar!

    DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

    Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

    Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise Şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.

        DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik no ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını yapabilirler.

        Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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        Haberler Ekonomi 2023 Zamlı Doğal gaz ödemeleri ne kadar? Şubat ayı Doğal gaz yardımı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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