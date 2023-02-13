13 Şubat Pazartesi borsa işlemleri başlıyor mu? BIST kaç gün kapatıldı? Borsa bugün açılıyor mu 2023?

Kahramanmaraş depremi ardından Borsa İstanbul'da işlemler durdurulmuştu. Bu kapsamda işlem yapacak vatandaşlar borsanın ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Borsa yarın açılıyor mu? 13 Şubat Pazartesi borsa işlemleri başlıyor mu? BIST kaç gün kapatıldı? İşte merak edilenler...
13 ŞUBAT BORSA AÇILACAK MI?
Borsa İstanbul'da işlemler 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlamayacak. Borsa İstanbul yarın kapalı olacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, işlemlerin 5 gün kapatılması ve 8 Şubat itibariyle işlemlerin durdurulması kararı alındığı bilgisi paylaşılmıştı.
8 Şubat günü saat 11.00 itibariyle 5 iş günü süreyle kapatılan borsada, Çarşamba günü yapılan işlemler de iptal edilmişti. Gün içerisinde iki kez devre kesici uygulanmıştı.