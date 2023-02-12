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    • Ekonomi
    • 12.02.2023 08:02
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    • 12.02.2023 08:02
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    1996-1997 sigorta girişi olanlar için EYT prim, gün şartı nedir? 1996-1997 sigortalılar ne zaman emekli olacak? SSK-Bağkur- Emekli Sandığı prim şartları...

    EYT düzenlemesi 30 Ocak'ta Meclis'e geldi. Yasa teklifine göre, erkeklerde 24 Kasım 1980’e kadar sigortalılık girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Kadınlarda ise 24 Mayıs 1985’e kadar girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Gün sayısı kademeli olarak artacak. Peki, 1996-1997 sigorta girişi olanlar için EYT prim, gün şartı nedir? 1996-1997 sigortalılar ne zaman emekli olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr



        KADINLAR
        İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü

        24.05.1996-23.05.1997 20 5900

        24.05.1997-23.05.1998 20 5975

        - Kimler hemen emekli olabilecek?

        SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.

        Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecek. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacak.

        - EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak?

        Hizmet dökümünde son 7 yıllık (2520 gün) çalışmaya bakılacak. Hangi kurumdan daha fazla prim (1261 gün ve üstü) ödenmişse o kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacak. O kurumun prim ve yıl şartının sağlanması gerekecek. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.

        * 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek mi?

        9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamında emekli olabilecek. Borçlanma yapanlar 'gelinen işe başlangıç tarihindeki' prim gün şartlarına tabi olacak.



        * Kimlerin askerlik borçlanması EYT'li yapar?

        Askerlik borçlanması ile girişini 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler EYT kapsamına girebilecek. Başlangıcı geriye çekmek için ise sigortalı olmadan önce askerliğin yapılmış olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Borçlanma ile sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 öncesine çekilebilmesi gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur'luların sigortalı olmadan önce yaptığı askerlik için borçlanması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Memurlarda ise askerlik borçlanması farklı etki yapıyor. Memuriyet öncesi askerlik hizmeti eğer 23 Mayıs 2002 tarihinden önce ise emeklilik yaşını etkiliyor. Ama işçilerde olduğu gibi sigortalılık başlangıç süresini borçlanma kadar öne çekmiyor.

            * Doğum borçlanması yapmak hangi hallerde sigorta başlangıcını geriye çeker?

            Kadınlar sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumları borçlanabiliyor. Ancak bu borçlanma prim gün sayısını artırıyor. En çok çocuk başına 720 gün, 3 çocuk için 2160 gün prim kazanabiliyor. Sigorta başlangıç tarihini geriye çekmiyor. Ancak anneler eğer stajdan sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor. Stajdan sonra doğum yapan anneler, borçlanma ile başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çekebiliyorsa EYT'den yararlanabilecek.
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