İşsizlik maaşı ve yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak 2023? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İL İL Şubat 2023 İşsizlik maaşı ödeme tarihleri!

İşsizlik maaşları ve yarım çalışma ödeneği hakkında son dakika açıklama geldi. Buna göre, maaşlar erken yatırılacak. Peki, İşsizlik maaşı ve yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak 2023? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
ERKEN Mİ YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.
Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.