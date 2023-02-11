Son dakika... Vergi borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından ''Vergi affı ne zaman yasalaşacak? Vergi affı hangi borçlar kapsıyor, kimler yararlanacak? Vergi affı başvuru tarihi belli oldu mu?'' şeklindeki sorular araştırılmaya başlandı. İşte son durum...
VERGİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Vergi borcu olanlara müjde! Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.
Teklifle, kamu alacakları yapılandırılırken, cezalar da siliniyor.
Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Teklifle; halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor. Teklifle; gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor. Daha önce yapılan yapılandırmalara konulan 36 ay vade, yeni düzenleme ile 48 aya yani 4 yıla çıkarılıyor. Düzenleme; 31 Aralık 2022 yılı öncesi borçları kapsıyor.