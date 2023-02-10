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    • Ekonomi
    • 10.02.2023 08:01
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    • 10.02.2023 08:01
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    Şubat 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI 2023?

    Şubat ayı SED ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği merak edilerek araştırılıyor. Şubat ayı SED yardımı ödeme tarihi için beklentiler ayın ilk günlerinde yoğunlaştı. Peki, Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI 2023? Şubat 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI 2023? Şubat 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Şubat ayının gelmesiyle beraber SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Her ay ailelerin çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED ödemeleri hakkında geçtiğimiz günlerde değerlendirme yapan Bakan Yanık, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Peki, Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI 2023? Şubat 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    Her ay ailelerin çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED ödemeleri hakkında geçtiğimiz günlerde değerlendirme yapan Bakan Yanık, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. 157 bin civarında çocuğun yararlandığı SED yardımı ödemelerini hak sahipleri hesaplarından çekebilecekler. Ancak bu aya ait ödeme tarihi henüz açıklanmadı.

    SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

    Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

    Şubat ayı SED yardımı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

        Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.

        SED YARDIMI NASIL SORGULANIR?

        Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

        SED BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Şubat 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI 2023?
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