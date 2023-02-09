Doğal gaz desteği ne zaman yatacak? DOĞAL GAZ YARDIMI ŞUBAT 2023 ÖDEMELERİ! TCKN 0,2,4,6,8 son numarasına göre ödeme tarihleri...

Doğal gaz desteği ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Doğalgaz yardımı ödemeleri ısıl harita baz alınarak 900 TL ile 2.500 TL arasında değişiklik gösteriyor. Birçok kişi doğalgaz desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte doğalgaz desteği ödeme tarihleri ve tüm detaylar...
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise bu ay içinde hesaplara yatırılacak.