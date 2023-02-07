Vergi affı olarak da bilinen vergi borcu yapılandırmasıyla ilgili detaylar belli oldu. Vergi affı ile borç yapılandırması kapsamında vergi borcu cezalarına af geldi. Vergi affının yürürlüğe gireceği tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. Vergi borcu affı 2023 borç yapılandırma paketi detaylarının açıklanmasıyla son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki vergi affı ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...
VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?
Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.
VERGİ BORCU AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.
Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.