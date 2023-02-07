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    • Ekonomi
    • 07.02.2023 14:31
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    • 07.02.2023 14:31
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    Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2-15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım parası sorgulama yapıyor. Eylül ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Maaşınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, 1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücretin 2023 zammıyla birlikte netlik kazandı. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Şubat ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2-15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!
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