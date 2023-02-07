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    • Ekonomi
    • 07.02.2023 08:03
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    • 07.02.2023 08:03
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    2023 yılı Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç para oldu? ZAMLI YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ!

    2023 yılında uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti açıklandı. Memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte gözler bedelli askerlik ücretindeydi. Bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce kişi 2023 yılı bedelli askerlik ücretini merak ediyordu. Beklenen açıklama son dakika olarak yapıldı ve yeni bedelli askerlik ücreti belirlendi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ZAMLI YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ!

    Bedelli askerlik ücreti açıklandı. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve zam oranları belli oldu. Memur zammı doğrultusunda belirlenen bedelli askerlik ücreti de böylelikle netleşti. Peki 2023 yılı Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç para oldu?

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

    2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

    Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

    7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

    BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    * Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

    * Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

    * Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

    * Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

        BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

        * Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

        BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

        * Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

        * Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

        * Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

        * Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.
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        Haberler Ekonomi 2023 yılı Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç para oldu? ZAMLI YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ!
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