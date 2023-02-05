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    • Ekonomi
    • 05.02.2023 14:02
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    • 05.02.2023 14:02
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    Aidat ödememe hakkı nedir, var mı? Aidat ödememenin cezası var mı?

    Özellikle İstanbul'da site aidatlarına gelen fahiş zamlar vatandaşın çilesi oldu! Site yönetimleri tarafından yapılan haksız zamlar site sakinleri tarafından protesto ediliyor. Peki, aidat ödememenin cezası var? Aidat ödememe hakkı nedir? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Aidat ödememenin cezası var mı? Aidat ödememe hakkı nedir, var mı?

    Özellikle İstanbul'da site aidatlarına gelen fahiş zamlar vatandaşın çilesi oldu! Site yönetimleri tarafından yapılan haksız zamlar site sakinleri tarafından protesto ediliyor. Peki, aidat ödememenin cezası var? Aidat ödememe hakkı nedir? İşte detaylar..

    SİTE YÖNETİMİ VE AİDAT KONUSUNDA BİLMENİZ GEREKENLER

    - Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça eşit olarak ya da arsa payı oranında katılım olabilir.

    - Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

    - Gider payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

    - Gider payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

        AİDAT ÖDEMEMENİN CEZASI VAR MI?

        Binalarda ve sitelerde müşterek giderlerin karşılanması gayesiyle toplanan aidatlar zorunlu bir ödemedir. Söz konusu zorunlu ödemeye bütün site sakinleri katılmak zorundadırlar. Bu sebeple de ödeme gerçekleştirilmemesinin bazı yaptırımları bulunur. Öyle ki ilgili yaptırımların faturası beklenenden çok seviyelere dahi erişebilir.

        BORCA %5 FAİZ EKLENİR

        Aidat ödenmemesi durumunda yöneticiler ödemeyi yapmayan kat maliki hakkında yasal takip başlatma hakkına sahiptirler. İcra takibi başlatılırsa borcun üzerine yüzde 5 gecikme faizi eklenir. İcra takibi başlatılmasa dahi yönetimlerin kat maliklerinden geç ödenen aidatlar için yüzde 5 yasal faiz talep etme hakları bulunmaktadır.

        AİDAT ÖDEMEME HAKKI SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

        Aidat ödemesi gerçekleştirilmemesi halinde şayet kiracı hali hazırda oturuyorsa konut sahibi kiracının ödemediği aidattan da sorumlu olur. Kiracı aidat borcu bırakıp evden çıkarsa bu borcun bütününden ev sahibi sorumlu olacaktır. İdare icra takibini kiracı aleyhinde başlatamazlar. Kiracının idarelerle değil ev sahipleri ile kanuni bağı bulunur.
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        Haberler Ekonomi Aidat ödememe hakkı nedir, var mı? Aidat ödememenin cezası var mı?
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