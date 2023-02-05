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    • Ekonomi
    • 05.02.2023 08:02
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    • 05.02.2023 08:02
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    1992 girişli erkek ve 1993 girişli kadın ne zaman emekli olur? 1992-1993 sigorta girişliler için EYT prim gün şartı ne? SSK, Bağkur...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının detayları açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. Peki, 1992-1993 sigorta girişliler için EYT prim gün şartı ne? 1992 girişli erkek ve 1993 girişli kadın ne zaman emekli olur? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    1992-1993 sigorta girişliler için EYT prim gün şartı ne?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının detayları açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. Peki, 1992-1993 sigorta girişliler için EYT prim gün şartı ne? 1992 girişli erkek ve 1993 girişli kadın ne zaman emekli olur? İşte merak edilenler!

    İŞTE EYT SSK EMEKLİLİK TABLOLARI….

    ERKEKLER

    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü

    24.05.1991-23.11.1992 25 5600
    24.11.1992-23.05.1994 25 5675


    KADINLAR
    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü

    24.05.1992-23.05.1993 20 5600
    24.05.1993-23.05.1994 20 5675

        - Kimler hemen emekli olabilecek?

        SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.

        Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecek. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacak.

        - EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak?

        Hizmet dökümünde son 7 yıllık (2520 gün) çalışmaya bakılacak. Hangi kurumdan daha fazla prim (1261 gün ve üstü) ödenmişse o kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacak. O kurumun prim ve yıl şartının sağlanması gerekecek. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.

        * 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek mi?

        9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamında emekli olabilecek. Borçlanma yapanlar 'gelinen işe başlangıç tarihindeki' prim gün şartlarına tabi olacak.



        * Kimlerin askerlik borçlanması EYT'li yapar?

        Askerlik borçlanması ile girişini 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler EYT kapsamına girebilecek. Başlangıcı geriye çekmek için ise sigortalı olmadan önce askerliğin yapılmış olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Borçlanma ile sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 öncesine çekilebilmesi gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur'luların sigortalı olmadan önce yaptığı askerlik için borçlanması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Memurlarda ise askerlik borçlanması farklı etki yapıyor. Memuriyet öncesi askerlik hizmeti eğer 23 Mayıs 2002 tarihinden önce ise emeklilik yaşını etkiliyor. Ama işçilerde olduğu gibi sigortalılık başlangıç süresini borçlanma kadar öne çekmiyor.

            * Doğum borçlanması yapmak hangi hallerde sigorta başlangıcını geriye çeker?

            Kadınlar sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumları borçlanabiliyor. Ancak bu borçlanma prim gün sayısını artırıyor. En çok çocuk başına 720 gün, 3 çocuk için 2160 gün prim kazanabiliyor. Sigorta başlangıç tarihini geriye çekmiyor. Ancak anneler eğer stajdan sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor. Stajdan sonra doğum yapan anneler, borçlanma ile başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çekebiliyorsa EYT'den yararlanabilecek.
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