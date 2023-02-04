Bedelli askerlik ücreti açıklandı. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve zam oranları belli oldu. Memur zammı doğrultusunda belirlenen bedelli askerlik ücreti de böylelikle netleşti. Peki 2023 yılı Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç para oldu?
2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI
* Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
* Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.
* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.