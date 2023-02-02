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    • Ekonomi
    • 02.02.2023 13:22
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    • 02.02.2023 13:22
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    VERGİ AFFI ÇIKTI MI, ne zaman yasalaşacak? 2023 Vergi affı yürürlüğe gireceği tarih ve yapılandırılacak borçlar! MECLİS'TEN GEÇTİ!

    Son dakika... Vergi borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından ''Vergi affı ne zaman yasalaşacak? Vergi affı hangi borçlar kapsıyor, kimler yararlanacak? Vergi affı başvuru tarihi belli oldu mu?'' şeklindeki sorular araştırılmaya başlandı. İşte son durum...

    VERGİ AFFI ÇIKTI MI, ne zaman yasalaşacak?

    VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vergi borcu yapılandırma paketinin Meclis'ten geçmesinin akabinde bir çok soru gündeme geldi. İşte o sorular ve yanıtları...

    VERGİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

    Vergi borcu olanlara müjde! Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

    Teklifle, kamu alacakları yapılandırılırken, cezalar da siliniyor.

    Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

    HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

    Teklifle; halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor. Teklifle; gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor. Daha önce yapılan yapılandırmalara konulan 36 ay vade, yeni düzenleme ile 48 aya yani 4 yıla çıkarılıyor. Düzenleme; 31 Aralık 2022 yılı öncesi borçları kapsıyor.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Yapılandırma için, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurulabilecek.

        Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek. Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.

        Öte yandan; AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Bu kapsamda; borçlarını yapılandıran ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçlulardan, ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarları ödeyenler, kalan taksitlerini izleyen ay sonuna kadar tamamen ödemeleri halinde, peşin ödeme tercihinde olduğu gibi katsayı uygulanmayacak. AK Parti tarafından verilen önerge ile 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yabancılara kesilen idari para cezalarının silinmesine ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı.

        TÜRMOB, TESK aidat borçlarında 6 olan taksit sayısı 9'a çıkarıldı. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği'ne olan aidat borçları ile Sulama Birliklerine ödenmesi gereken su kullanım hizmet bedelleri de yapılandırma kapsamına alındı.
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        Haberler Ekonomi VERGİ AFFI ÇIKTI MI, ne zaman yasalaşacak? 2023 Vergi affı yürürlüğe gireceği tarih ve yapılandırılacak borçlar! MECLİS'TEN GEÇTİ!
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