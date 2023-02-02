Milyonları ilgilendiren EYT'de komisyon görüşmeleri başladı!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenlemede kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.
KOMİSYON CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve EYT derneklerinin temsilcileri katıldı.
CHP'DEN STAJ VE ÇIRAKLIK ŞOVU
EYT düzenlemesini kendi partisinin çıkardığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolundan giden CHP'liler komisyonda yine ortalığı karıştırdı. Başkan Erdoğan'ın milyonlarca çalışanın mağduriyetini gidermesine görmezden gelen şov yapmaya kalkışan CHP'li milletvekilleri, 'Staj ve çıraklık mağdurlarının olmadığı EYT eksik kaldı', 'Staj ve çıraklık SGK başlangıç sayılsın' yazılı dövizler açtı.