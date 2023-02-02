1994 girişli kadın ve 1995 girişli erkek için EYT prim gün şartı nedir? 1994-1995 sigorta girişliler ne zaman emekli olur? SSK-Bağkur-4C emeklilik tablosu 2023!

- EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak?

Hizmet dökümünde son 7 yıllık (2520 gün) çalışmaya bakılacak. Hangi kurumdan daha fazla prim (1261 gün ve üstü) ödenmişse o kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacak. O kurumun prim ve yıl şartının sağlanması gerekecek. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.