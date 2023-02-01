Doğalgaz yardımı ödeme tarihi 2023 için beklentiler şubat ayının ilk günleriyle yoğunlaştı. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlara verilen doğalgaz desteği Isıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla iki dönemde veriliyor. Peki, Şubat ayı Doğal gaz yardımı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2023 Zamlı Doğal gaz ödemeleri ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise Şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.