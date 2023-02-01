DOĞALGAZ YARDIMI ŞUBAT 2023 ÖDEMELERİ! Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? TCKN 0,2,4,6,8 son numarasına göre ödeme tarihleri...

Dpüalgaz desteği ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Vatandaşlar, doğalgaz desteği ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarihi merak ediyor.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise bu ay içinde hesaplara yatırılacak.