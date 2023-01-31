Yatırımcılar hazır olun! FED sonrası altın artacak mı? FED toplantısı ne zaman, ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerika'dan gelecek karar dünyayı yakından ilgilendiriyor. Beklentilerin 25 baz puan artacağı yönünde olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle FED sonrası piyasaların nasıl etkileneceği merak edildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED sonrası altın artacak mı? İşte detaylar...