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    • Ekonomi
    • 31.01.2023 08:13
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    • 31.01.2023 08:13
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    Yatırımcılar hazır olun! FED sonrası altın artacak mı? FED toplantısı ne zaman, ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED uzun zamandır faiz artırıyor. Enflasyon düşerken faiz konusunun ne olacağı merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Amerika'dan gelecek karar dünyayı yakından ilgilendiriyor. Beklentilerin 25 baz puan artacağı yönünde olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle FED sonrası piyasaların nasıl etkileneceği merak edildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED sonrası altın artacak mı? İşte detaylar...

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

    2023'ün ilk Fed toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararının 1 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.30'da açıklanması bekleniyor.

    2022 YILI SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

        PİYASALAR FED FAİZ KARARINA ODAKLANDI

        Piyasalar Fed'in ekonomiyi olası bir resesyona sürüklememek için faiz artış hızını yavaşlatacağını fiyatlıyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed'in 1 Şubat'taki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

        ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

        Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı geçtiğimiz gün saat 16.30'da açıklanan ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamlarındaydı. ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2.9 oranında büyüme gösterdi. ABD ekonomisinin yüzde 2.6 oranında büyüme göstermesi bekleniyordu. Bir önceki dönemde yüzde 3.2 oranında büyüme yaşanmıştı. Kritik büyüme rakamı sonrası dün altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Akşamüzerine doğru altın fiyatları yönünü düşüşe çevirdi.

        ONS ALTINDA SON DURUM NE?

        Geçtiğimiz güne 1946 dolardan başlayan ons altın 1918 dolara kadar geriledikten sonra 1929 dolardan kapandı.

            GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEDEN DÖNDÜ

            Dün 1176 liradan açılan gram altın 1178 lirayı görerek tarihi rekor kırdı. Zirve seviyeyi test ettikten sonra düşüşe geçen gram altın 1159 lirayı gördükten sonra 1166 liradan kapandı.
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            Haberler Ekonomi Yatırımcılar hazır olun! FED sonrası altın artacak mı? FED toplantısı ne zaman, ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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