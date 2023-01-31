Vergi affı ne zaman yasalaşacak? VERGİ AFFI SON AKİKA 2023 || Vergi affı kimleri hangi borçları kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından prim ve vergi cezalarıyla ilgili kanun teklifini açıkladı. Buna göre vergi ve prim borçlarına ait cezalar silinerek taksitle ödeme imkanı getirilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.
VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?
Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.
VERGİ BORCU AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.
Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.