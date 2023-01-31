Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? SED yardımı ne zaman hesaplara yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Şubat ayı SED ödemelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar sorgulamalarını sıklaştırdı. Peki SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşe Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
ZAMLI SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.
ŞUBAT AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığına haberimizde olacaktır...