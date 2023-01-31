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    • Ekonomi
    • 31.01.2023 15:26
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    • 31.01.2023 15:26
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    Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? SED yardımı ne zaman hesaplara yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Şubat ayıyla birlikte SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken gözler Aile Bakanlığına çevrildi. Peki, Şubat ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Şubat ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

    SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Şubat ayı SED ödemelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar sorgulamalarını sıklaştırdı. Peki SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşe Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

    ZAMLI SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

    Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.

    ŞUBAT AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığına haberimizde olacaktır...

        SED YARDIMI NEDİR?

        Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

        Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

        SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?

        * Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        * Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        * Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        * Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

        SED YARDIMI ÖDEMELERİ SÜREKLİ BİR MAAŞ MIDIR?

        Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz.
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        Haberler Ekonomi Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? SED yardımı ne zaman hesaplara yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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