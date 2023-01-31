Şubat ayı kira artış oranı hesaplama 2023! Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023?

Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da belli oldu. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şubat ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? İşte merak edilenler...