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    • Ekonomi
    • 31.01.2023 09:04
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    • 31.01.2023 09:04
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    Şubat ayı kira artış oranı hesaplama 2023! Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023?

    Şubat ayı kira artış oranı hakkında aramalar hız kazandı. Ocak ayı enflasyon verilerinin hemen ardından Şuabt ayı kira artış oranı da açıklanmış olacak. Peki, Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Şubat ayı kira artış oranı hesaplama 2023!

    Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da belli oldu. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şubat ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? İşte merak edilenler...

    ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU 2023?

    Ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00'da açıklanmasıyla birlikte ise şubat ayı kira düzenlemesinin yapılacağı oran belli olacak.

    OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

        ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

        Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 Salı günü açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre Aralık'ta tüketici fiyat artışı aylık bazda yüzde 1,18 ve yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

        KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

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        Haberler Ekonomi Şubat ayı kira artış oranı hesaplama 2023! Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023?
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