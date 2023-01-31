Şubat ayı kira artış oranı hesaplama 2023! Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023?

Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da belli oldu. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şubat ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? İşte merak edilenler...
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU 2023?
Ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00'da açıklanmasıyla birlikte ise şubat ayı kira düzenlemesinin yapılacağı oran belli olacak.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.