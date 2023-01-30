Bankalardan gönderilen kredi kartları, eğer şahıslarına gönderilmiş olan kişiler tarafından teslim alınmazsa, bankaya geri gider. Bu nedenden dolayı da kartlar üzerinden herhangi bir işlem sağlanamaz. İşlem sağlanamayan kartlar, belirli bir süre şubelerde bekler ve daha sonra imha edilir. Ancak kartların teslim alınma durumlarının söz konusu olabileceğinden dolayı, 3 ay kadar bankada bekletilme imkanı mevcuttur. Peki PTT ve bankaların kredi kartları nasıl kapatılır? Kredi kartı teslim alınmazsa ne olur? İşte tüm detaylar...