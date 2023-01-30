EYT son dakika haberleri 2023 bugün! EYT Meclis'e geldi mi? Staj mağdurları kapsama alınacak mı? Emekli maaş hesaplama nasıl olacak?

EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Bu kapsamda sürecin nasıl işleyeceği ve yasanın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!
EYT'de son adım atılıyor! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.
İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzeneleme yasalaşma yolunda.
Şartlara dair açıklama bekleniyor.
İLK MAAŞLAR MART AYINDA!
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:
Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.