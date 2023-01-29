TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI, ne kadar kaç TL? Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir, başvuru ekranı!

Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para desteği verilecek. Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL verilecek soruları programın duyurulmasının hemen akabinde araştırılmaya başlandı. İşte programa ilişkin detaylı bilgiler...
TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI?
Devlet sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi verdi.
ERDOĞAN, ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.